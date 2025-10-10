Friday, October 10, 2025
विधायक ने किया जनपद स्तरीय यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का उद्घाटन

सिद्धार्थनगर। जनपद स्तरीय यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का आयोजन बीएसए ग्राउंड में किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक कपिलवस्तु श्याम धनी राही द्वारा शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान, प्रभारी जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की उपस्थिति में फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया।

अतिथियों द्वारा स्वदेशी मेले में विभिन्न विभागों द्वारा तथा जनपद के उद्यमियों, कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनसे जानकारी प्राप्त किया गया। इसके पश्चात मुख्य विकास द्वारा अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया।

इस दौरान विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि हमारे देश के कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पाद विलुप्त होने के कगार पर थे। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने उनके हाथों को मजबूत करते हुए उनके उत्पादों को पुनः जीवंत करने का काम किया है। सभी लोग अपने देश/प्रदेश के कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पाद को खरीद कर स्वदेशी अपनाए। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग लगाने एवं स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी जनपदों में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का आयोजन हो रहा है। हमारे जनपद का काला नमक चावल विश्व पटल पर अपनी खुशबू बिखेर रही है काला नमक चावल के खाद्य सामग्री जनपद में तैयार हो रहा है वह जनपद से प्रदेश स्तर पर उसकी बिक्री होगी और विदेशों में भी पहुंचेगी। हमें अपने जनपद में उद्यमियों हस्तशिल्पियों के द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीदारी करनी चाहिए जिससे उनके उत्पाद को बेहतर सम्मान मिल सके। उनकी आय में वृद्धि होगी। जब हमारे देश से उत्पादों का निर्यात होता तभी हमारा देश सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर होगा।

शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा भी जनपद के कारीगर द्वारा निर्मित उत्पाद को खरीद कर उनका सम्मान करने का अपील किया गया। जनपद में स्थापित लघु उद्योगों द्वारा अच्छा मेहनत करके उत्पादन किया जाए जिससे निर्यात कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान कर सके।

प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह ने कहा कि जनपद स्तर पर यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला में विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित कारीगरों, उद्यमियों के द्वारा निर्मित उत्पादन की प्रदर्शनी लगाई गई है। यह स्वदेशी मेला 18 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। जिसमें जनपद में निर्मित उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी। स्वदेशी मेले का उद्देश्य है कि हम जनपद के कारीगर द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीद कर उनको प्रोत्साहित करें और उनकी आय में वृद्धि हो जिससे हमारा देश प्रदेश सशक्त, समृद्ध ,आत्म निर्भर बन सके।

इस अवसर पर उपयुक्त उद्योग उदय प्रकाश, लीड बैंक अधिकारी रवि कुमार सिन्हा, पूर्व जिला युवा समन्वयक साधना श्रीवास्तवा व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

