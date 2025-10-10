Friday, October 10, 2025
सीनियर वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल की अदिति प्रथम,पान कुंवर के आर्यन द्वितीय व सुदिति ग्लोबल के प्रखर तृतीय रहे

इटावा। इटावा सफारी पार्क में वन्य प्राणि सप्ताह 2025 02 से 08 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया।इस वर्ष की थीम(मानव वन्यजीव सह-अस्तित्व)के दृष्टिगत सभी आयोजन बड़ी संख्या में प्रतिभागी स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ मनाया गया।समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ अनिल कुमार पटेल,आई एफ़ एस,वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा एवं निदेशक इटावा सफारी पार्क इटावा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाश यादव,प्रधानाचार्य पान कुँअर इंटरनेशनल स्कूल,कर्व यादव,प्रधानाचार्य,लीडर्स पब्लिक स्कूल एवं विवेक गुप्ता अर्चना मेमोरियल एसजीएम इंटर कॉलेज कार्यक्रम में उपस्थित रहे।वन्यजीव सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्लोगन लेखन,निबंध लेखन,पेंटिंग, एक्सटेम्पर,फैंसी ड्रेस एवं नृत्य नाटिका इत्यादि को शामिल किया गया।जनपद इटावा के 15 स्कूलों के 450 से अधिक छात्र-छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में तन्मयता पूर्वक बढ़-चढ़ कर प्रतिभाग किया।उक्त प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

निबंध प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल की अदिति सिंह सेंगर प्रथम,पान कुंवर इण्टरनेषनल स्कूल के आर्यन प्रताप सिंह द्वितीय सुदिति ग्लोबल एकेडमी के प्रखर गुप्ता तृतीय रहे।मध्यम वर्ग में संत विवेकानन्द स्कूल की दिव्या यादव प्रथम, पानकुंअर स्कूल की अपूर्वी गोयल द्वितीय,संत विवेकानन्द स्कूल की ईषू यादव तृतीय जूनियर वर्ग में डीके इण्टरनेषनल स्कूल की पीहू वर्मा प्रथम, पानकुंवर स्कूल के इच्छित राजपूत द्वितीय,दिल्ली पब्लिक स्कूल की वर्तिका यादव तृतीय,पेंटिग प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में अर्चना मेमोरियल स्कूल के प्रिंस पाल प्रथम,संत विवेकानन्द स्कूल की सृष्टि द्वितीय,पुलिस मार्डन स्कूल की वैष्णवी कष्यप तृतीय,अर्चना मेमोरियल स्कूल के प्रयांषू सांत्वना,मध्यम वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल की दक्षिता प्रथम, अर्चना मेमोरियल स्कूल के राघव द्वितीय दिल्ली पब्लिक स्कूल के अदम्य सिंह तृतीय,संत विवेकानन्द स्कूल की नव्या चौहान को सांत्वना,जूनियर वर्ग में अर्चना मेमोरियल स्कूल की शुभी मिश्रा प्रथम, अल्फिया खान को द्वितीय,सुदिति ग्लोबल एकेडमी के इनाया को तृतीय एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता सीनियर वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल की हर्षिका प्रथम, संत विवेकानन्द स्कूल के कुषाग्र द्वितीय, पान कुंअर स्कूल के आर्यन तृतीय,मध्यम वर्ग में सुदिति ग्लोबल एकेडमी की भूमि प्रथम,संत विवेकानन्द स्कूल की अमृषा द्वितीय,दिल्ली पब्लिक स्कूल की रिषा तिवारी तृतीय,जूनियर वर्ग में संत विवेकानन्द स्कूल के अक्षत सक्सेना प्रथम,पानकुंवर स्कूल की दिव्यांषी दीक्षित द्वितीय,अंशिका गोयल तृतीय, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में अर्चना मेमोरियल स्कूल के मानविक प्रथम, पानकुंअर स्कूल की दिव्यांषी दीक्षित द्वितीय,सुदिति ग्लोबल एकेडमी की दिव्यांषी यादव तृतीय तथा नृत्य नाटिका प्रतियोगिता में अर्चना मेमोरियल स्कूल प्रथम,दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वितीय लीडर्स इण्टरनेषनल स्कूल तृतीय स्थान पर रहे।पुरस्कार वितरण के उपरांत कंपोजिट विद्यालय विचारपुरा की छात्राओं द्वारा एक नृत्य का प्रदर्शन किया गया।मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में पुरस्कृत प्रतिभागियों को बधाई देते हुए,वन एवं वन्य जीव संरक्षण में बच्चों की भूमिका के बारे में विस्तार पूर्वक संवाद किया गया।

डा विनय कुमार सिंह, उपनिदेशक इटावा सफारी पार्क द्वारा वन्य जीव सप्ताह 2025 के आयोजन के दौरान संपन्न करायी गई प्रतियोगिताओं एवं अन्य कार्यक्रम के बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।इस वर्ष वन्य जीव सप्ताह के आयोजनों में जनपद इटावा के तीन स्कूलों द्वारा सह संयोजक की भूमिका निभाई गई जिसमे लीडर्स इंटरनेशनल स्कूल,पान कुँवर इंटरनेशनल स्कूल एवं अर्चना मेमोरियल एसजीएम इंटर कॉलेज,जो इस वन्यप्राणि सप्ताह 2025 के संयोजक थे,को प्रषस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।इस जागरूकता कार्यक्रम में स्कूलों के सक्रिय भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से पहली बार सफल प्रयास किया गया।उक्त तीन विद्यालयों को ‘प्रशंसा प्रमाण पत्र’एवं प्रतिभागी विद्यालयों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।सफारी पार्क के बायोलॉजिस्ट बी.एन.सिंह द्वारा सम्पूर्ण वन्यजीव सप्ताह के आयोजन में जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मीडिया से जुड़े लोगों को सफारी पार्क की खबरों को जन जन तक पहुचाने में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया।

