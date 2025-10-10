मुख्य न्यायाधीश आर एस गवई से कोर्ट में अभद्रता निंदनीय, केंद्र सरकार स्वत: संज्ञान ले करे कार्रवाई

बसपा और बामसेफ ने घटना की तीखी निंदा की बहुजन समाज पार्टी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश आर एस गवई के साथ कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ लोगों की ओर से की गई अभद्रता की घटना पर बहुजन समाज पार्टी ने दुःख व्यक्त किया है और कहा है कि इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाय कम है।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम ने पार्टी अध्यक्ष सुश्री मायावती के बयान को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया है और कहा है कि सभी को इसका समुचित संज्ञान जरूर लेना चाहिए।

बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश कमल ने कहा कि सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले के एफ आई आर करनी चाहिए और दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए।

बामसेफ के जिला संयोजक और सिरमौर बौद्ध विहार सोइया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव भारती ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत में इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। इससे दुनिया में भारत के सुप्रीमकोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के प्रति अच्छा संदेश नहीं गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आर एस गवई भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉ अम्बेडकर के धम्म के अनुयाई हैं। वे अपनी ओर से कभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।इस घटना से सर्वोच्च अदालत के साथ भारतीय संविधान पर भी चोट पहुंची है। माननीय प्रधानमंत्री और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री को इस मामले को संज्ञान में लेकर एफ आई आर दर्ज करानी चाहिए।

जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता अनिल सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई घटना भविष्य के लिए अशुभ संकेत है। डबल इंजन की सरकार भारतीय संविधान और लोकतंत्र का गला घोंटने में लगी हुई है।

इतनी असंवेदनशील, अलोकतांत्रिक और मर्यादाओं का हनन करने वाली सरकार आजादी के बाद आज तक कभी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ अभद्रता की घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक है। केन्द्र सरकार अभी तक चुप बैठी हुई है यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है।