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राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाया गया दैनिक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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एनएचएआई ने वाहन चालकों व राहगीरों को यातायात नियमों के पालन के लिए किया जागरूक, सुरक्षित यात्रा का दिया संदेश

फतेहपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा आमजन को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को त्रिवेणी संगम हाईवेज राष्ट्रीय राजमार्ग पर दैनिक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के माध्यम से वाहन चालकों, यात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

सीएसआर मैनेजर फिरोज़ खान ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ताओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा दुर्घटना-मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में प्रतिदिन सड़क सुरक्षा अभियान संचालित कर लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग एवं जिम्मेदार यातायात व्यवहार की जानकारी दी जा रही है। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा संबंधी पंपलेट वितरित किए गए। साथ ही सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पीए सिस्टम) के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया।

वाहन चालकों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा नशे की हालत में वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया गया। सीएसआर मैनेजर फिरोज़ खान ने कहा कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं। यदि प्रत्येक वाहन चालक नियमों का पालन करे तो बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अभियान के दौरान लोगों ने सड़क सुरक्षा संबंधी संदेशों को गंभीरता से सुना और सुरक्षित यात्रा का संकल्प लिया। एनएचएआई की ओर से यह संदेश भी दिया गया कि “सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा” तथा “सतर्क रहें, सुरक्षित रहें” केवल नारे नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हैं। अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर इस प्रकार के जागरूकता अभियान आगे भी नियमित रूप से संचालित किए जाते रहेंगे।

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