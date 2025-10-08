महर्षि वाल्मीकि जयंती: वाल्मीकि जी के जीवन की उपलब्धियों को गिनाया

इटावा। महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर मंगलवार को जनपद के बेला पछाय और वार्ड नंबर 5 बतख तलैया कटरा शमशेर खा में स्थिति वाल्मीकि मंदिर और श्री राम,मंदिर वी हनुमान मंदिर व इटावा के विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों पर आयोजित भव्य श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ शुभारम्भ हुआ।इस अवसर पर बतख तलैया कटरा शमशेर खा मंदिर पर सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया व जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल व पर्यटन अधिकारी मोहित मनोहर सिंह के साथ-साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया और जिलाधिकारी ने वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि जी के जीवन की उपलब्धियों को गिनाते हुए सभी को शुभकामनाएं दी और पूजन हवन के साथ माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया इसके साथ ही जिलाधिकारी ने विधायक को महर्षि वाल्मीकि का चित्र प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट किया।इस अवसर पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समस्त वाल्मीकि समाज उपस्थित रहा संस्कृति विभाग के कलाकार धर्मेंद्र कुमार ने श्री वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का हिंदी रूपांतरण करते हुए पाठ प्रारंभ किया जा रहा है।