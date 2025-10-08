Wednesday, October 8, 2025
स्टर्लिंग पब्लिक स्कूल में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

सिसवा बाजार(महराजगंज)। स्थानीय स्टर्लिंग पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एमबीडी आशोका द्वारा शैक्षिक सलाहकार साक्षी फोगाट के नेतृत्व में शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में “फोनिक्स एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग” विषय पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर साक्षी फोगाट ने प्रभावी शिक्षण तकनीकें, शिक्षण पद्धतियों में सुधार, प्ले-वे मेथड, गतिविधि आधारित शिक्षा, नाद विद्या, शिक्षार्थियों के अनुभव को समृद्ध करने, प्रभावी ज्ञान प्रतिधारण, करियर निर्माण, व्यक्तित्व विकास तथा व्यवहारिक विकारों जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

विद्यालय के प्रबंधक एनबी पाल ने साक्षी फोगाट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियाँ, रणनीतियाँ, कौशल और उपकरणों से परिचित कराना है, जिससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रवीन्द्र सिंह, रोली, गुलब्सा, शंकरी मंडल, प्रीति यादव, दुर्गेश प्रजापति, अनन्या, प्रिया जायसवाल, संध्या कुशवाहा, मुस्कान, पूजा, ख़ुशी, संजय सिंह, अफजल खान, प्रदीप सिंह, अमित गुप्ता आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे।

