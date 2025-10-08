एमजीयूजी के 19 विद्यार्थियों का लेंसकार्ट में प्लेसमेंट

गोरखपुर । महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर एमजीयूजी के डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री के 19 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट प्रतिष्ठित आईवियर कंपनी लेंसकार्ट में हुआ है। इन्हें सूरत, राजकोट आदि स्थानों पर नियुक्त किया जाएगा।

एमजीयूजी के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय के सहयोग से डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री (बैच 2023) के विद्यार्थियों के लिए वर्चुअल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया, जिसे लेंसकार्ट द्वारा संचालित किया गया। इस प्लेसमेंट ड्राइव में सम्मिलित 21 विद्यार्थियों में से 19 विद्यार्थियों का चयन लेंसकार्ट में हुआ है। चयनित विद्यार्थियों में युवराज, आलमगीर, विवेक विश्वकर्मा, माधुरी गुप्ता, शुभम यादव, अफसाना खातून, श्यामू कुमार, विवेक कनौजिया, अंकित कुमार, इन्द्रासनी गुप्ता, हर्षिता, संगम, मानसी, प्रियांशु सिंह, गुंजन, शालिनी चौबे, शांभवी पाठक, अर्चना गुप्ता और सत्येंद्र मौर्य शामिल हैं।

ऑप्टोमेट्री के इन विद्यार्थियों के शानदार प्लेसमेंट पर कुलपति डॉ. सुरिंदर सिंह और कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव ने बधाई देते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय के रोजगारपरक कोर्स और विद्यार्थियों को सेवायोजित कराने की प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल के निदेशक डॉ. मधुसूदन पुरोहित, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संकाय की प्रमुख डॉ. डीएस अजीथा, पैरामेडिकल के प्रिंसिपल रोहित कुमार श्रीवास्तव, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल के समन्यवक अनूप कुमार मिश्रा, अभिनव सिंह राठौर, सुप्रिया गुप्ता, माधुरी चौरसिया आदि ने भी चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी है।