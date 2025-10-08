महिलाओं के अधिकारों व बेटियों की शिक्षा के लिए निकली जागरूकता रैली

शाहजहांपुर,भावलखेड़ा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत चठिया में अष्ट विनायक फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को लेकर एक श्रृंखला के रूप में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में बेटियों की शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम के दौरान महिला अधिकारों पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को उनके सामाजिक, कानूनी और आर्थिक अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। फाउंडेशन की ओर से महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने हेतु सिलाई-कढ़ाई, हस्तकला और सूक्ष्म उद्यम से जुड़ी प्रशिक्षण गतिविधियाँ भी कराई गईं।

इसके अतिरिक्त ग्राम में एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएँ, युवतियाँ और ग्रामीणजन शामिल हुए। रैली में “बेटी पढ़ाओ – समाज बचाओ”, “महिला सशक्तिकरण ही विकास की पहचान” जैसे नारे लगाए गए। यह रैली ग्राम के मुख्य मार्गों से होकर गुज़री, जिसने पूरे क्षेत्र में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का सशक्त संदेश दिया।