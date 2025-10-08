पति पत्नी के विवाद को मिशन शक्ति केंद्र अधिकारियों ने आपसी समझौते के साथ निपटाया

पत्नी ने पति के खिलाफ शराब पीकर मारपीट किए जाने की शिकायत कराई थी दर्ज

महोबा । पति द्वारा शराब पीकर पत्नी के साथ आएदिन मारपीट किए जाने से आजिज आकर पत्नी ने सोमवार को थाना पनवाड़ी स्थित मिशन शक्ति केंद्र में पति खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायती पत्र मिलने के बाद पति पत्नी को केंद्र में बुलाकर पुलिस अधिकारियों ने समझाने बुझाने के बाद दोनो में आपसी सहमति के बाद विवाद को निपटाकर वापस घर पहुंचाया।

कस्बा पनवाड़ी के मोहल्ला देवगनपुरा निवासी जयंती ने थाना स्थित मिशन शक्ति केंद्र में दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका पति लल्लू अहिरवार शराब का लती है और आएदिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। पति शराब के लिए पैसा मांगता और मना करने गाली गलौज भी करता है। बताया कि पति की शराब की आदत से वह काफी परेशान होकर उसने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मिशन शक्ति केंद्र में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों आरक्षियों ने शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनो पक्षों को थाने पर बुलाया संवाद एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई गई। धैर्यपूर्वक समझाने बुझाने और परामर्श के उपरांत पति पत्नी के बीच आपसी सहमति से प्रेमपूर्वक समझौता कराया गया।

समझौता होने के बाद पति पत्नी के मध्य अब आपसी सौहार्द एवं पारिवारिक सामंजस्य स्थापित हो गया है तथा विवाद समाप्त हो गया है। मिशन शक्ति टीम ने यह सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में समय समय पर शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर कॉल कर फीडबैक लिया जाएगा, जिससे उसकी सुरक्षा एवं संतोष का ध्यान रखा जा सके। यह घटना मिशन शक्ति केंद्र, थाना पनवाड़ी की संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई एवं महिला पुलिस अधिकारियों की सक्रियता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके माध्यम से एक परिवार को टूटने से बचाया गया तथा महिला को न्याय एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।