Lenskart IPO: ₹7000 करोड़ इश्यू प्राइस लेकिन वैल्युएशन 70000 करोड़, ये कितना सही? 6 एक्सपर्ट्स ने बताया

लेंसकार्ट का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है और पहले दिन ही पूरा सब्सक्राइब हो गया है। इस बीच इस पब्लिक इश्यू के वैल्युएशन को लेकर निवेशकों की बीच चिंताएं बनी हुई हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की है।

लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्तूबर को खुलने के बाद पूरा सब्सक्राइब (Lenskart IPO) हो गया है। इस पब्लिक इश्यू का निवेशकों को लंबे समय से इंतजार था इसलिए पहले दिन ही निवेशकों ने इसमें जमकर पैसा लगाया। हालांकि, आईपीओ के वैल्युएशन को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि, आईपीओ साइज 7000 करोड़ है लेकिन कंपनी यह इश्यू 70000 करोड़ के वैल्युएशन पर लेकर आई है। ऐसे में अगर आप अभी अब तक इस सवाल को लेकर परेशान हैं और सोच रहे हैं कि क्या आपको लेंसकार्ट के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? तो जानिए इस मुद्दे पर कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्या कहा।

हालांकि, लेंसकार्ट के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 18 फीसदी है, ऐसे में कंपनी के स्टॉक 72 रुपये की बढ़त के साथ लिस्ट हो सकते हैं। हालांकि, जीएमपी सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है।

लेंसकार्ट आईपीओ पर किस एक्सपर्ट ने क्या कहा?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपने नोट में कहा कि लेंसकार्ट ने अपने आईवियर पोर्टफोलियो को वर्किंग और फैशनेबल, दोनों तरह के लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के रूप में स्थापित किया है। खासतौर पर Gen-Z और युवा, इस कंपनी के बड़े कंज्यूमर्स हैं। यह कंपनी भारत के साथ-साथ अब इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना विस्तार कर रही है।”

चॉइस ब्रोकिंग ने इस आईपीओ पर ‘लॉन्ग टर्म मेंबर’ की रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज फर्म कहा कि यह इश्यू उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनकी जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा है और निवेश का नज़रिया लंबी अवधि का है।

हेम सिक्योरिटीज की एनालिस्ट आस्था जैन ने लेंसकार्ट के वैल्युएशन को स्थिर बताया है और कहा कि कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग के लिए बहुत काम किया है और आगे चलकर इसके बेनेफिट उन्हें मिलेंगे।

फंड राइजिंग प्लेटफॉर्म, प्राइमस पार्टनर्स के एमडी श्रवण शेट्टी ने कहा कि हायर वैल्युएशन के बावजूद लेंसकार्ट के शेयरों का जीएमपी अच्छा है। यह इस संभावना को दर्शाता है कि बाजार इस लेंसवियर रिटेलर को एक टेक कंपनी के तौर पर देख रहा है, जो तेजी से अपना विस्तार करना चाहती है।

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ प्रमुख शिवानी न्याति ने ठोस बुनियादी बातों के बावजूद बढ़े हुए मूल्यांकन के कारण लेंसकार्ट के लिए ‘न्यूट्रल’ रेटिंग दी है।

वही, विभावंगल अनुकूलकारा के फाउंडर सिद्धार्थ मौर्य ने कहा, “करीब 70000 करोड़ रुपये के संभावित मूल्यांकन के साथ, कंपनी के विदेशों में अपने स्टोर का विस्तार करने की योजना इस आईपीओ को खास बना रही है। लेकिन, निवेशकों को इन्वेस्ट करने से पहले इसकी स्थिरता की जांच करनी होगी- कंपनी मार्जिन, बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का मुकाबला करने में सक्षम हैं।”