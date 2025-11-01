Saturday, November 1, 2025
spot_img
HomePolitical'बिना कार वाले लड़कों से शादी नहीं करते लोग', शिवकुमार के बयान...
PoliticalSlider

‘बिना कार वाले लड़कों से शादी नहीं करते लोग’, शिवकुमार के बयान पर विवाद; तेजस्वी सूर्या का पलटवार वायरल

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
43

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने कहा कि आजकल लोग अपनी बेटियों की शादी बिना कार वाले लड़कों से नहीं करते। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि टनल रोड सामाजिक समस्या हल करने के लिए बन रही है। सूर्या ने मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने का सुझाव दिया, जबकि शिवकुमार ने कहा कि केवल बसें बढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा।

र्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान पर बेंगलुरु में विवाद खड़ा हो गया है। शिवकुमार ने टनल रोड प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए कहा कि आजकल लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों से नहीं करते जिनके पास कार नहीं होती।

उन्होंने कहा कि कार रखना अब सामाजिक जिम्मेदारी बन गया है और लोग अपने परिवार के साथ आराम से सफर करा चाहते हैं। शिवकुमार के इस बयान पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

तेजस्वी सूर्या की तीखी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, “अब समझ आया कि टनल रोड ट्रैफिक नहीं, बल्कि सामाजिक समस्या हल करने के लिए बन रही है। बिना कार वाले लड़कों से शादी न होने की…।” सूर्या ने कहा कि वे शिवकुमार से मिले थे और मेट्रो नेटवर्क को 300km तक बढ़ाने, 3 मिनट की फ्रीक्वेंसी रखने और छोटी बस सेवाएं जोड़ने का सुझाव दिया था।

तेजस्वी सूर्या ने क्या दिया था सुझाव

शिवकुमार ने बताया कि सूर्या ने उन्हें एक प्रजेंटेशन दिया है और अधिकारियों से उसे देखने को कहा गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि बेंगुरु में ट्रैफिक पहले से ही ज्यादा है और सिर्फ बसें बढ़ाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। वहीं, सूर्या का कहना है कि टनल रोड से पर्यावरण को नुकसान होगा और ट्रैफिक की स्थायी समस्या का हल नहीं है।

Previous article
चूहों के सेल्स की मदद से अब लैब में उगाए जा रहे हैं असली दांत, लंदन में विकसित हुई नई तकनीक
Next article
Lenskart IPO: ₹7000 करोड़ इश्यू प्राइस लेकिन वैल्युएशन 70000 करोड़, ये कितना सही? 6 एक्सपर्ट्स ने बताया
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved