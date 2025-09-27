त्यौहार दशहरा व दिपावली को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने किया पैदल गश्त

बांसी सिद्धार्थनगर। कोतवाली पुलिस द्वारा चल रहे त्यौहार दशहरा व दिपावली को मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था के दृष्टिगत नगपालिका क्षेत्र में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा का अहसास दिलाया। पुलिस ने आमजन से संवाद स्थापित कर लोगों से आपस में सौहार्द बनाये रखने की अपील करते हुए।पुलिस ने नगरपालिका क्षेत्र मुख्य मुख्य चौराहे पर पैदल गश्त की।

प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह ने स्थानीय जनता से शांति व्यस्था बनाए रखने की अपील की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।इस दौरान क्राइम इंस्पेक्टर रामनारायण दुबे,एस आई विजय प्रकाश दीक्षित,हेडकास्टेबल सुनिल दुवे, योगेंद्र यादव, कास्टेबल सुशील यादव, देवेन्द्र सिंह यादव, शैलेश कुमार, रितेश सिंह, सुर्य प्रकाश सिह सहित रिक्ररुट के 50जवान पैदल गस्त मे सामिल रहे।