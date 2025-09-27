Saturday, September 27, 2025
मकान की दीवार गिरने 11 वर्षीय बच्ची की मौत, मां घायल

हादसे के समय खाना खा रहा था परिवार

महोबा। श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के बरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। छोटे यादव के परिवार पर उनके मकान की दीवार गिर गई। हादसे के समय परिवार खाना खा रहा था। दीवार गिरने से छोटे यादव की पत्नी सुनीता व पुत्र और 11 वर्षीय बेटी अंशिका समेत पूरा परिवार मलबे में दब गया।

चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। अंशिका की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सुनीता का इलाज अभी जारी है। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।

पुलिस द्वारा पंचनामा भर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

