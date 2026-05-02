Sunday, May 3, 2026
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स्मार्ट मीटर के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, डीएम से की शिकायत

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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अधिक बिल और बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान

बिंदकी/फतेहपुर। स्मार्ट मीटर की व्यवस्था से नाराज महिलाओं ने शनिवार को तहसील पहुंचकर संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स से शिकायत की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और इससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

दोपहर करीब 12 बजे लगभग दो दर्जन महिलाएं तहसील परिसर पहुंचीं और जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखी। महिलाओं का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल अत्यधिक आ रहे हैं।

जिससे घरेलू बजट बिगड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं के विरोध के बावजूद बिजली विभाग द्वारा जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं ने बताया कि प्रीपेड मीटर में पैसा जमा होने के बावजूद कई बार अचानक बिजली आपूर्ति काट दी जाती है, जिससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

महिलाओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के स्थान पर पहले की तरह पोस्टपेड मीटर लगाए जाएं, ताकि उन्हें राहत मिल सके। इस दौरान नगीना बेगम, हाजरा, ममता, जनक दुलारी, सन्नो, नेहा, नफीस, शबाना, किशवरी, तबस्सुम, शहनाज, नगीना, नाजनी सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं।

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