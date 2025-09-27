रमवापुर नानकार में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का हुआ आयोजन

शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर। शुक्रवार को शोहरतगढ़ विकास खण्ड के ग्राम पंचायत रमवापुर नानकार में गाँव की समस्या गाँव में समाधान करने हेतु चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।रमवापुर नानकार के पंचायत भवन में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जा रही ब्लॉक स्तरीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए सचिव कामेश्वर मिश्रा ने कहा कि गाँव की समस्याओं के निस्तारण के लिए ही शासन स्तर पर ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
ताकि गांव में ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 दिनों के अंदर ही जन्म-मृत्यु पत्र हेतु आवेदन करें, ताकि आप लोगों को बेबजह भागदौड़ न करनी पड़े। चौपाल कार्यक्रम में मुख्य रूप से राशनकार्ड, फैमिली आईडी, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना, मनरेगा योजना, किसान सम्मान निधि, व्यक्तिगत शौचालय, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।
इस दौरान प्रमुख रूप से सचिव कामेश्वर मिश्रा, ग्राम प्रधान किसलावती देवी, प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव, ग्राम रोजगार सेवक राजदेव, आंगनवाड़ी सहायिका सुमन, आशाबहू आरती, सफाई कर्मी चंद्रप्रकाश के साथ गांव के बरसाती, अब्दुल मजीद, राम लखन, शिव पूजन, महेंद्र, शिमला, गौतम आरती आदि मौजूद रहे।