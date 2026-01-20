IND vs NZ: टी20 सीरीज से पहले बढ़ी न्यूजीलैंड की टेंशन, चोटिल हुआ बहुत बड़ा खिलाड़ी; खेलने पर सस्पेंस

वनडे सीरीज में भारत को मात देने के बाद न्यूजीलैंड की नजरें टी20 में भी यही कारनामा दोहराने पर हैं। हालांकि, इस सीरीज से पहले टीम को झटका लगा है। उसका एक अहम खिलाड़ी चोटिल हो गया है और उसके खेलने पर भी सस्पेंस है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच से पहले न्यूजीलैंड की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि उसका एक अहम खिलाड़ी चोटिल हो गया है। इस खिलाड़ी के पहला टी20 मैच खेलने पर भी संशय है।

ये खिलाड़ी हैं माइक ब्रेसवेल जिनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने भारत को हाल ही में वनडे सीरीज में मात दे इतिहास रचा है। न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी और ये उसकी भारत में पहली वनडे सीरीज जीत भी है। वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम की सफलता में योगदान दे सकते हैं।

इंदौर में लगी चोट

वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच इंदौर में बीते रविवार को खेला गया था। इसी मैच में ब्रेसवेल को पिंडली में चोट लगी थी। यही चोट उनके टी20 सीरीज खेलने में परेशानी पैदा कर सकती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में बताया, “ब्रेसवेल का ईलाज किया जाएगा और आने वाले दिनों में उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। इसके बाद ही उनको लेकर कोई आखिरी फैसला होगा।”

हेड कोच रोब वॉल्टर ने पुष्टि की है कि वह टीम के साथ नागपुर में रहेंगे। उनके खेलने पर संशय लग रहा है। लेकिन स्थिति को देखा जाए तो उनके न खेलने के साफ संकेत मिल रहे हैं।

इस खिलाड़ी को मिली जगह

इस बीच वनडे टीम के सदस्य रहे तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को टीम में शामिल किया गया है। वह शुरुआती तीन मैचों तक टीम के साथ रहेंगे। क्लार्क ने भारत के खिलाफ हाल ही में वनडे सीरीज में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने तीन मैचों की सीरीज में सात विकेट अपने नाम किए थे। वह निचले क्रम में बल्ले से भी उपयोगी योगदान देने का दम रखते हैं।