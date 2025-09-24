नवरात्र व दशहरा त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई विभिन्न प्रतिष्ठानों से पापड़, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना व घी के नमूने संगृहीत

उरई (जालौन)।आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ, उ0प्र0 तथा जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार त्योहारों पर आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद जालौन की टीम सक्रिय हो गई है।

अभिहित अधिकारी डॉ. जतिन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा नगर पालिका उरई के जवाहर गंज स्थित पवन कुमार के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ पापड़ का नमूना संगृहीत किया गया।

इसी प्रकार सुशील टिकरिया के प्रतिष्ठान से सिंघाड़े का आटा एवं साबूदाना, तथा तहसील कालपी के आटा कस्बे में मनोज कुमार गुप्ता के प्रतिष्ठान से घी का नमूना लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दोषी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। विभागीय टीम द्वारा यह अभियान लगातार जारी है।