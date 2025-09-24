8वीं की छात्रा एक दिन की बनी खंड शिक्षा अधिकारी

बांसी सिद्धार्थनगर।: मिठवल ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाज़ारडीह कक्षा 8 की छात्रा शिवांगी मौर्य को मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के रूप में नामित किया गया। यह कदम बालिकाओं को जिम्मेदारी सौंपकर उनके नेतृत्व क्षमता को निखारने की दिशा में उठाया गया है। शिवांगी मौर्य बीईओ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्य किए।

सबसे पहले उन्होंने स्कूल स्टाफ से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद, बीआरसी (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर) पर चल रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और कार्यालय में उपस्थित सभी कर्मचारियों से परिचय किया शिवांगी मौर्य ने प्रांगण को साफ करने की पहल की और स्कूल में आने वाले सभी छात्रों को यूनिफॉर्म में आने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उनका यह कदम विद्यालय में स्वच्छता और अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था।

इस पहल के जरिए सरकार का उद्देश्य बालिकाओं में नेतृत्व की भावना को जागृत करना है। मिशन शक्ति अभियान के तहत इस तरह के कार्यभार सौंपे जाते हैं ताकि महिलाएं और बालिकाएं जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हों।

इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र पाल , बीआरसी स्टाफ, एआरपी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ रहे। उन्होंने शिवांगी मौर्य के कार्य की सराहना की और कहा कि इस तरह की पहलों से बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है।

शिवांगी मौर्य ने कहा-यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे एक दिन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया। मैं आगे भी इस तरह की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हूं।