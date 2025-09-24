10वें आयुर्वेद दिवस को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन

जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में शिविर का फीता काटकर किया शुभारम्भ

सिद्धार्थनगर। भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशानुसार इस वर्ष 10वें आयुर्वेद दिवस उत्सव की थीम “आयुर्वेद जन-जन के लिये पृथ्वी के कल्याण के लिये (Ayurveda for people and Planet)” का चयन करते हुये प्रश्नगत आयोजन को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये अभियान चलाकर 10वें आयुर्वेद दिवस को जन-जन तक पहुंचाने के ऐतिहासिक अवसर पर सभी हित धारकों के सहयोग द्वारा यह आयोजन पूर्ण प्रभावशाली और व्यापक रहा, तथा जनपद में 10वें आयुर्वेद दिवस 23 सितम्बर, 2025 को पूर्ण हर्षोल्लास के साथ समारोहपूर्वक मनाये जाने तथा कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने के क्रम में जनपद के समस्त 14 विकास खण्डों में प्रभारी इंचार्ज द्वारा शिविर / संगोष्ठी/व्याख्यान का आयोजन किया गया।

जिसका उद्घाटन ब्लाक प्रमुख द्वारा किया गया तथा जनपद मुख्यालय स्तर पर कुल 4 आयुष चिकित्सा शिविर (कलेक्ट्रेट परिसर, जिला सत्र एवं न्यायालय परिसर, पुलिस अधीक्षक परिसर, मुख्य विकास अधिकारी परिसर) में लगाये गये कलेक्ट्रेट परिसर में शिविर का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा जिला सत्र एवं न्यायालय परिसर में शिविर का शुभारम्भ जिला जज द्वारा पुलिस अधीक्षक परिसर में पुलिस अधीक्षक द्वारा तथा मुख्य विकास अधिकारी परिसर में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जनपद में लगाये गये आयुष चिकित्सा शिविर (आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथ) में कुल 2748 लोगों को चिकित्सा परामर्श एवं औषधि वितरण किया गया।

जनपद में स्थापित चिकित्सालय प्रभारी द्वारा समीप के विद्यालय एवं ग्राम सभा में भी चिकित्सा शिविर एवं आयुर्वेद के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया गया। चिकित्सा शिविर चिकित्साधिकारी डा० लक्ष्मण प्रसाद, डा० राजेश अग्रहरी, डा० प्रियंका पटेल, डा० जयप्रकाश, डा० मोनू कुमार एवं फार्मासिस्ट श्री वीरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, कृष्ण बिहारी पाण्डेय, रमेश चन्द दूबे, सुभाष प्रसाद, देव दत्त त्रिपाठी, आदि द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा० विजय बहादुर एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डा० अजय कुमार के दिशा-निर्देशन में लगाया गया।