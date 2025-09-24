डायट बांसी में आयोजित पांच दिवसीय एकीकृत प्रशिक्षण संपन्न

सिद्धार्थनगर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बांसी के सभागार में परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों का चल रहा एकीकृत प्रशिक्षण ”सम्पूर्ण” के प्रथम बैच का मंगलवार को समापन हुआ। इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण में मिली जानकारी विद्यालयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रभारी प्राचार्य डॉ. लालजी कुमार पांडेय ने कहा कि प्रशिक्षण में मिली नवीन शिक्षण पद्धतियों की जानकारी विद्यालय में लागू करें।

खेल-खेल में बच्चों को गणित व अन्य विषय पढ़ाएं। प्रशिक्षण नोडल श्रवण कुमार ने शिक्षकों को गणित, भाषा, नई शिक्षा नीति, जीवन कौशल, सुरक्षा संरक्षा, हमारा परिवेश, पाठ योजना व शिक्षण योजना बनाना, पर्यावरण शिक्षा, कला संगीत और शारीरिक शिक्षा आदि विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डायट प्राचार्य उमेश त्रिपाठी के निर्देशन में संचालित इस प्रशिक्षण में सन्दर्भदाता के रूप में डायट प्रवक्ता मंजुला यादव, महेंद्र कुमार यादव , पंकज कुमार व अनिल कुमार बिंद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस दौरान मो. युनुस, सतीश कुमार धवन, धर्मेंद्र कुमार, अनुराग कुमार श्रीवास्तव, डॉ प्रतिभा सिंह, अंजना वर्मा व फुरकान अहमद उपस्थित रहे।