डीएम एवं एसपी की मौजूदगी में ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव में समाधान का हुआ आयोजन

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन की उपस्थिति में गुरुवार को तहसील नौगढ़ विकास खण्ड बर्डपुर के अन्तर्गत ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव में समाधान का आयोजन ग्राम पंचायम बर्डपुर नं0-06 में सम्पन्न हुआ। ग्राम प्रधान ई0 प्रदीप चौधरी द्वारा जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया।

चौपाल कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा ग्राम चौपाल- गाव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीणो से जानकारी प्राप्त किया गया कि शासन की योजनाओ की जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शासन की योजनाओ का लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ग्रामीणों को सभी योजनाओ का लाभ मिलना चाहिए। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसजलों के क्षति पूर्ति का भुगतान कराये। राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नही होना चाहिए।

पात्र लोगो का आयुष्मान कार्ड बनवाये। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा है। वरासत के प्रकरणो को समयान्तर्गत निस्तारित कराये। पात्र लाभार्थियो का सत्यापन कराकर पेंशन का लाभ दिया जाये। जिलाधिकारी ने ग्रामवासियो से पूछा कि गांव की कोई और समस्या हो तो बताए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुॅचाये। इसके किसी भी प्रकार की हीलाहवाली करने पर संबधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन ने ग्रामवासियों को बताया कि किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु 112 डायल करे। पुलिस आपकी सुरक्षा हेतु तत्पर है। सहायता हेतु सभी थानों में हेल्प डेस्क बनाया गया है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा गर्भवती महिलाओ की गोदभराई कराया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 रजत कुमार चौरसिया, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौरव श्रीवास्तव, ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट आयुष अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी नौगढ़, उपजिलाधिकारी नौगढ़ कल्याण सिंह मौर्य, पीडी नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, बीडीओ बर्डपुर, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी महिपाल सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह, ग्राम पंचायत सचिव मनोहर लाल बरनवाल, एवं ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे।