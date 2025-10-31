Friday, October 31, 2025
उन्नत तकनीक से सब्जी उत्पादन में इजाफा, किसानों की आय में हुई बढ़ोत्तरी

हमीरपुर। प्रदेश के किसानों के लिए सब्जी उत्पादन अब लाभ का सौदा बनता जा रहा है। नवीनतम तकनीक, उत्कृष्ट बीज, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली और संरक्षित खेती के प्रयोग से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

जिला सूचना कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, भारत विश्व की कुल सब्जी उत्पादन का लगभग 14 प्रतिशत उत्पादन करता है। प्रदेश में औद्यानिक फसलों का कृषि क्षेत्र के विकास में लगभग 28 प्रतिशत योगदान है। राज्य के विभिन्न जिलों में मटर, टमाटर, बैंगन, भिण्डी, फूलगोभी, करेला, लौकी, खरबूज, तरबूज, कद्दू और परवल जैसी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा सब्जी उत्पादकों को दी जा रही सुविधाओं और तकनीकी मार्गदर्शन के चलते छोटे और मझोले किसानों का रुझान सब्जी खेती की ओर तेजी से बढ़ा है। किसान अब पौध तैयार कर रोपण विधि से खेती कर रहे हैं, जिससे उत्पादन लागत घटने के साथ ही पैदावार भी बढ़ी है। बीजों की बुवाई से पूर्व उन्हें पानी में भिगोने और पौध को धूप में रखने जैसी वैज्ञानिक विधियों से पौधों की मजबूती और उत्पादकता में सुधार हुआ है।

सरकार द्वारा ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली को प्रोत्साहित करने से जल की 30 से 60 प्रतिशत तक बचत हो रही है, साथ ही उपज की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। इससे खरपतवार नियंत्रण में मदद मिलती है और पौधों की जड़ों तक घुलनशील खाद और पोषक तत्व प्रभावी ढंग से पहुँचाए जा सकते हैं।

कद्दूवर्गीय सब्जियों की खेती में मचान विधि के प्रयोग से फलों की गुणवत्ता में वृद्धि और कीट प्रबंधन में आसानी हुई है। इसके अलावा ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस और पाली हाउस जैसी संरक्षित खेती तकनीकों से अगेती और बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है। किसान अब बाजार में पहले सब्जियाँ बेचकर अधिक लाभ कमा रहे हैं।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जैविक विधियों से उत्पादित सब्जियों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देकर रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इससे न केवल सब्जियों में विटामिन और खनिजों की मात्रा बढ़ी है बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी हुई है।

सरकार की अनुदान योजनाओं और तकनीकी सहायता के चलते हमीरपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में किसान सब्जी उत्पादन से अपनी आय को कई गुना बढ़ाने में सफल हो रहे हैं।

