तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, दो छात्रों की मौत दो घायल

पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर फरार चालक की शुरू की तलाश

महोबा। झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर सोमवार की रात थाना महोबकंठ क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो जाने पर बाइक सवार चार छात्रों में दो की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रुप से घायल हो गए। घायल छात्रों की हालत नाजुक होने पर डाक्टरो ने दोनो घायलों को मेडिकल कालेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना स्थल से ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौत के बाद से मृतकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है।

ब्यारजो गांव निवासी आकाश (17) पुत्र बबलू राजपूत, दुलारा गांव निवासी भरत उर्फ प्रिंस (17) पुत्र केदारनाथ गुप्ता व धबार गांव निवासी सत्यम (17) पुत्र राजू पाल व अनिल (19 )पुत्र हरिसिंह पनवाड़ी में एक किराए के मकान में रहकर अलग अलग कालेज में इंटरमीडिएड की पढ़ाई कर रहे थे। बताया जाता है कि सोमवार की रात चारो छात्र एक बाइक पर सवार होकर गांव वापस जा रहे थे, तभी धवार गांव के समीप सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और उन्हें रौंद दिया। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रैक्टर चालक घबरा गया और ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद काफी देर तक सभी छात्र सड़क पर तड़पते रहे और फिर राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी पहुंचाया। सीएचसी पर मौजूद डाक्टर ने घायलों का परीक्षण किया और आकाश को मृत घोषित कर दिया और कुछ देर बाद भरत ने भी उपचार दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायल सत्यम और अनिल की हालत में सुधार न होता देख डाक्टर ने घायलों को मेडिकल कालेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। महोबकंठ पुलिस ने दुर्घटना ग्रस्त ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है, हालांकि उसका चालक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम को लगा दिया गया है। दोनों छात्रों की मौत की खबर से उनके परिवारों में शोक का माहौल है। मृतक के घरों में परिजनों को संत्वना देने के लिए ग्रामीण व रिश्तेदारों की भीड़ जुटी हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।