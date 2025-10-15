सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भारतीय किसान संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई संपन्न

बैठक में संघ की कार्य योजना और किसानों की समस्याओं पर की गई चर्चा

महोबा। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मंगलवार को भारतीय किसान संघ की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में समस्त ब्लाकों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक गांव तक संघ की कार्य योजना एवं किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई साथ ही पूरे साल की कार्य योजना बनाए जाने के लिए जनवरी माह में किसानों से मिलकर बजट बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में आपसी सहमति के साथ किसानों की समस्याओं को संगठन के माध्यम से शासन तक भेजना की भी बात कही गई।

बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिवकांत ने कहा कि सभी ब्लॉकों की समीक्षा एवं प्रत्येक ब्लॉक व गांव तक भारतीय किसान संघ की कार्य योजना को पहुंचाना संगठन के प्रत्येक सदस्य का कार्य है, क्योंकि जब संगठन और अधिक मजबूत होगा तो हमारी समस्याओं का समाधान भी जल्द से जल्द होगा। कहा कि क्षेत्र के किसानों से उनकी समस्याओं के बावत बातचीत करते हुए उन्हें आश्वस्त करना होगा कि समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए संगठन उनके साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। बैठक में पूरे वर्ष भर की कार्य योजना किस माह में किस तरह से क्या करना है इसके लिए जनवरी माह में किसानों से मिलकर के बजट बनाए जाने पर भी चर्चा की गई।

जिला स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कानपुर प्रांत के संगठन मंत्री कमलेश सिंह ने कहा कि भारतीय किसान संघ के कार्यों को प्रत्येक गांव तक पहुंचना है और इस कार्य में समस्त सदस्यों अभी से जुट जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कभी अतिवृष्टि तो कभी अति वर्षा के चलते उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, जिससे अन्नदाता उभर नहीं पाता और तमाम समस्याओं से घिरा होने के बावजूद अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर रहता है, लेकिन अब संगठन उनकी समस्याओं के लिए आगे आकर उन्हें दूर करने का अथक प्रयास करेगा। इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिवकांत, जिला मंत्री राधेश्याम, जिला सह मंत्री अरुण कुमार श्रीमालीएवं जिले के कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।