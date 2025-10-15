देवा मेला में म्यूजिक कांफ्रेंस में कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों पर झूमें दर्शक

बाराबंकी। देवा मेला में सोमवार की शाम म्यूजिक कांफ्रेंस में दा वायलेंट इंटर नेशनल म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। दर्शकों ने संगीत की मधुर धुनों और कॉमेडी के हंसी ठहाकों का भरपूर आनंद लिया। म्यूजिक कांफ्रेंस की शुरुआत जॉइंट मजिस्ट्रेट तेजस के, तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। पहली प्रस्तुति सिंगर कुलदीप सिंह ने वंदना गीत, तेरी पनाह में हमें रखना, गीत से की। सिंगर दिव्यांशी मौर्या ने अपनी लोकप्रिय प्रस्तुतियों में अपनी पनाह में, हवा हवाई, परदे में रहने दो और नाकाबंदी प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।

सिंगर कुलदीप सिंह ने लाई वी न गयी कभी, खाली दिल, हर किसी को नहीं मिलता और हम्मा हम्मा से कार्यक्रम को और रोमांचक बनाया। सिंगर जमाल खान ने जिंदगी एक सफर है सुहाना, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, ओम शांति ॐ और इक रास्ता है जिंदगी का, प्रस्तुत कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। सिंगर जुबेर हाशमी ने तेरी दीवानी, हल्का हल्का शुरुर है, चन्ना मेरे यार और इश्क सूफ़ियाना से संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में कॉमेडियन राजन श्रीवास्तव ने दर्शकों को खूब हंसाया और मेला स्थल का माहौल जीवंत कर दिया। म्यूजिक कांफ्रेंस में दर्शकों की तालियों और उत्साह ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम के उपरांत जॉइंट मजिस्ट्रेट तेजस के, तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह द्वारा सभी कलाकारों को मोमेंटो भेंट करके सम्मानित किया गया।