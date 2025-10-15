मौरंग खनन शुरू होते ही हादसों का सिलसिला, डम्पर में आग, ड्राइवर-खलासी झुलसे

हमीरपुर चिकासी। चिकासी थाना क्षेत्र के इछौरा बेंदा में मौरंग खनन शुरू होते ही हादसों का दौर शुरू हो गया। मंगलवार को एक डम्पर 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे डम्पर में आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि आसमान तक धुंआ ही धुआं नजर आ रहा था। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी आंशिक रूप से झुलस गए। चिकित्सकों के अनुसार, दोनों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है।

सूचना मिलते ही चिकासी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हादसे के कारण पास के स्कूल में पढ़ रहे बच्चे डर के मारे दीवार फांदकर भागने लगे। खनन क्षेत्र के नजदीक स्कूल होने से बच्चों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत स्कूल पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इछौरा बेंदा में खदानों का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, जिसका ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि खनन कार्यों से उनकी सुरक्षा को खतरा है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

क्षेत्राधिकारी सरीला ने बताया, “हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। ड्राइवर और खलासी को चोटें आई हैं, जिनको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि डम्फर मौरंग लेने खदान जा रहा था तभी बिजली के तार की चपेट मे आ गया मामले की जांच शुरू कर दी गई है । खनन कार्यों से संबंधित शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है।” खनन माफिया और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।