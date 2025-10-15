ओवरलोड ट्रकों पर रोक लगाने की मांग, ग्रामीणों ने बच्चों के साथ तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

हमीरपुर। जिले के सरीला तहसील क्षेत्र के बेंदा डांडा गाँव के ग्रामीणों ने खदानों से आने वाले ओवरलोड ट्रकों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने सरीला तहसील पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।

​प्राथमिक विद्यालय के पास खतरा:

तहसीलदार को दिए गए प्रार्थना पत्र में ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास से विद्युत हाईटेंशन लाइन गुज़रती है। उनका आरोप है कि खदानों की ओर से आने वाले ओवरलोड ट्रक अक्सर अनियंत्रित होकर इन खंभों से टकरा जाते हैं, जिससे आग लग जाती है।

​बाल-बाल बचे बच्चे:

ज्ञापन में ज़िक्र किया गया है कि मंगलवार को भी एक ट्रक की टक्कर से विद्युत खंभे से दुर्घटना हुई, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे बाल-बाल बचे।

​अवैध परिवहन से लगातार दुर्घटनाएँ:

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहले भी इस संबंध में शिकायत की गई थी, लेकिन अवैध परिवहन बंद नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। गाँव के हरीसिंह, वनमाली, सत्यम, अशोक, चतुर सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुष्पा देवी, सहायिका सरोज देवी सहित अन्य ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार हो रही दुर्घटनाओं से जनहानि की प्रबल संभावना बनी रहती है।

​धरना प्रदर्शन की चेतावनी:

ग्रामीणों ने इस रास्ते से गुजरने वाले अवैध परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो समस्त ग्रामवासी धरने पर बैठकर न्याय मांगने को प्रतिबद्ध हो जाएंगे।