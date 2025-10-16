हमीरपुर: आगामी त्योहारों के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक ने किया सुमेरपुर में पैदल गश्त, सुरक्षा का लिया जायजा

हमीरपुर। आगामी धनतेरस और दीपावली पर्व के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से आज, 15 अक्टूबर 2025 को, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर ने थाना सुमेरपुर क्षेत्र में पैदल गश्त किया।

​अपर पुलिस अधीक्षक ने सुमेरपुर पुलिस बल के साथ मिलकर बाजारों, दुकानों, प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थलों और अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का गहनता से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से आतिशबाजी/पटाखा दुकानों की चेकिंग की और दुकानदारों को सुरक्षा मानकों और दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दिए।

​गश्त के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने आमजन से भी पर्व के दौरान शांति एवं सहयोग बनाए रखने की अपील की।

सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश

​अपर पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दीपावली पर्व के दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्कता एवं चौकसी बढ़ाई जाए। उन्होंने गश्त एवं पिकेटिंग को सघन करने तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखने के लिए भी कहा।

​इसके अतिरिक्त, उन्होंने पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू बनाए रखने हेतु भी आवश्यक निर्देश दिए।

​इस पैदल गश्त के मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक थाना सुमेरपुर और अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।