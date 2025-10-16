Friday, October 17, 2025
एएमयू अंग्रेजी विभाग की रैले लिटरेरी सोसाइटी का उद्घाटन समारोह आयोजित

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की रैले लिटरेरी सोसाइटी (आरएलएस) द्वारा अकादमिक सत्र 2025-26 की गतिविधियों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथि, प्रो. आजरमी दुख्त सफवी, संस्थापक निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन रिसर्च, ने अपने संबोधन में दो साहित्यिक परंपराओं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परस्पर संबंध पर प्रकाश डाला और गालिब की प्रसिद्ध शेरों का उदाहरण देकर तुलना आधारित साहित्य अध्ययन की आवश्यकता बताई। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे भौतिकता से ऊपर उठकर साहित्य को “मानवता का विज्ञान” के रूप में अपनाएं।

डीन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, प्रो. टी. एन. सतीसन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विभाग की बौद्धिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाने की पहल की सराहना की और छात्रों को एएमयू की समृद्ध साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष और कार्यक्रम की संरक्षक, प्रो. शाहीना तरन्नुम ने छात्रों में रचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देने में साहित्यिक समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। आरएलएस के अध्यक्ष मोहम्मद आबिद ने सोसाइटी की समृद्ध विरासत पर विचार साझा किए और वर्तमान सत्र के कार्यालयधारियों का परिचय दिया, जिन्हें प्रो. शाहला गौरी और प्रो. विभा शर्मा ने सम्मानित किया।

