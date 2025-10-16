Friday, October 17, 2025
spot_img
HomeMarqueeपेंशनर्स सेवा संस्थान ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को...
MarqueeUttar PradeshOther

पेंशनर्स सेवा संस्थान ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौपा ज्ञापन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
64

डीएम ने दीपावली के बाद पेंशनरों की समस्याओं पर बैठक कर समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराने का दिया आश्वासन

महोबा। पेंशनर्स सेवा संस्थान ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनकी विधवाओं की पेंशन का पुनरीक्षण कराए जाने सहित अन्य समस्याओं का निराकरण कराए जाने की मांग की। पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने दीपावली के बाद पेंशनरों की समस्याओं पर बैठक कर समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने का आश्वासन दिया।
डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि पेंशनरों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत दावों का विभाग समय पर निस्तारण नहीं करते और शासनादेशों के विपरीत अनावश्यक एवं मनमाने दस्तावेजों की मांग की जाती है, जिससे पेंशनर वर्ग अत्यंत पीड़ित है, समयबद्ध निस्तारण जल्द कराया जाये।

सामाजिक सरोकार से जुड़ी बैठकों एवं कार्यक्रमों में पेंशनरों को न तो सूचना दी जाती है और न ही उन्हें आमंत्रित किया जाता है। पूर्व जिलाधिकारियों ने इस संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में निर्देश जारी किये जाने के निर्देश जारी किए थे। पेंशनर की मृत्यु के उपरांत पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ करने के लिए फार्म-3 सेवारत विभाग से पूर्ण कराकर जमा करने की प्रक्रिया को शासन, निदेशक पेंशन एवं निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश के आदेशों के अनुसार रोक लगाए जाने की मांग की गई साथ ही पेंशनरों के बैंक खातों में नॉमनी एवं संयुक्त खाता किये जाने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किये जायें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेंशनर भवन में सीएमआर योजना से प्राप्त फिजियोथैरेपी केन्द्र में अवशेष मशीनें उपलब्ध करायी जाये इसके अलावा नगर पालिकाओं, नगर क्षेत्र समितियों के पेंशनरों के पेंशनरी लाभों का भुगतान कराया जाये।

ज्ञापन में वृद्ध पेंशनरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पूर्व की भांति स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कराया जाये। स्वास्थ्य विभाग की सेवानिवृत्त गीता की उपादान धनराशि एवं महरूमा निशा का सभी दावों का भुगतान कराया जाये। जिला चिकित्सालय में कार्यरत सभी चिकित्सकों विशेष रूप से हड्डी स्पेशलिस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट की नियमित उपस्थिति के साथ इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात चिकित्साधिकारी को विशेष रूप से वृद्ध पेंशनरों के प्रति संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिये जाये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेंशनर भवन की टूट फूट, रंगाई पुताई की व्यवस्था करायी जाये। पेंशनरो की समस्याओं पर मासिक, त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाये आदि मांगे शामिल है। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुनील शर्मा, महामंत्री बीके तिवारी, शहनाज परवीन, मातृशक्ति इन्द्रमा, पुष्पा सक्सेना, कमलेश शर्मा, सहित शिवकुमार गोस्वामी, अरविन्द्र खरे, जगदीश कुमार, लक्ष्मी त्रिपाठी, गंगा प्रसाद, इश्तियाक खां, रामसजीवन गुप्ता सहित दो दर्जन पदाधिकारी उपस्थित रहे।

Previous article
एएमयू अंग्रेजी विभाग की रैले लिटरेरी सोसाइटी का उद्घाटन समारोह आयोजित
Next article
सुदिति ग्लोबल एकेडमी ने जीती ओवरऑल चैंपियनशिप
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved