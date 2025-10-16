प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले के पात्र परिवारों को गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी चेक की गई वितरण

पात्र परिवारों को गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी का वितरण मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा लोकभवन सभागार हुआ आयोजित

महोबा। दिपावली के त्यौहार को लेकर बुधवार को जहां देश वासियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत 1.86 करोड पात्र परिवारों को गैस सिलिंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में किया गया, वहीं जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में पात्र लाभार्थियों को घरेलू गैस सिलिंडर रिफिल की प्रथम चरण सब्सिडी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री कार्यक्रम का प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया, जिसे देखकर लोगों ने मुख्यमंत्री के विचारों को सुना गया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष चौरसिया व मुख्य विकास अधिकारी बलराम कुमार की उपस्थिति में पात्र परिवारों को योजनान्तर्गत दीपावली पर्व पर निशुल्क गैस सिलिंडर रिफल की सब्सिडी प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार दीपावली पर प्रदेश की माताओं बहनों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित परिवारों को राहत देते हुए दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का निर्णय लिया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अक्टूबर को लोकभवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ करते हुए पात्र परिवारों को गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से आजादी, स्वास्थ्य पर सकरात्मक प्रभाव तथा पर्यावरण सुधार जैसे सार्थक लाभ प्राप्त हुये है। प्रथम चरण के तहत दीपावली त्योहार पर आधार प्रमाणित पात्र परिवारों को गैस सिलिंडर रिफिल सब्सिडी अंतरित की गयी तथा द्वितीय चरण जनवरी से मार्च 2026 होली पर पात्र परिवारों को गैस सिलेंण्डर रिफिल सब्सिडी वितरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पात्र परिवारों को प्रति रिफिल केन्द्र सरकार से 335.40 रुपये तथा राज्य सरकार की तरफ से 559.58 रुपये की सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत अनुमन्य है। योजना की पारदर्शिता बनाये रखने के लिए सिलिंडर रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी का आधार प्रमाणित बैंक खाते मे अंतरण किया गया है। इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री के आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया।