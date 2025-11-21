Friday, November 21, 2025
विकास और निवेश का शो केस बनेगा गीडा का स्थापना दिवस समारोह

30 नवंबर को मनाया जाएगा गीडा का 36वां स्थापना दिवस समारोह

सीएम योगी के हाथों बड़ी निवेश परियोजनाओं के शिलान्यास की हो रही तैयारी

लगेगा राज्य स्तरीय व्यापार मेला, ओडीओपी और स्थानीय उत्पादों के लिए लगेंगे अलग स्टाल

गोरखपुर । आगामी 30 नवंबर को मनाया जाने वाला गीडा का स्थापना दिवस समारोह विकास और निवेश के शो केस के रूप में दिखेगा। निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहे गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी, वहीं भूमि आवंटन और औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण-शिलान्यास से हजारों करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग भी प्रशस्त होगा। गीडा के स्थापना दिवस समारोह पर राज्य स्तरीय व्यापार मेला भी लगेगा जिसमें स्थानीय उत्पादों और ओडीओपी उत्पादों के लिए अलग से स्टाल लगाए जाएंगे।

गीडा की स्थापना तो 1989 में ही हो गई थी लेकिन औद्योगिक विकास के इसके उद्देश्यों की पूर्ति 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हो रही है। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्रीमती अनुज मलिक के मुताबिक स्थापना के 36वें स्थापना वर्ष में गीडा ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2025-26 में अद्यतन कुल 1 लाख 46 हजार 618 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 72 औद्योगिक इकाइयों का आवंटन निवेशकों को किया है। इस भूमि आवंटन के सापेक्ष 1 हजार 31 करोड़ 35 लाख रुपये का निवेश और 4 हजार 147 रोजगार सृजन प्रस्तावित है। आवंटित किए गए भूखंडों में से पांच निवेशकों को आवंटन पत्र का वितरण गीडा स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हाथों किया जायेगा। इसके साथ ही 134 करोड़ 15 लाख रुपये की निवेश वाली 38 यूनिट्स का शिलान्यास तथा 123 करोड़ 82 लाख रुपये के निवेश से तैयार 33 यूनिट्स का लोकार्पण भी सीएम के हाथों होना भी प्रस्तावित है। लोकार्पण और शिलान्यास वाली इन इन यूनिट्स से 27 सौ से अधिक लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।

फलैटेड फैक्ट्री से होगा 200 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश

गीडा द्वारा छोटे उद्यमियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 10,800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विशेष रुप से प्लग एंड प्ले उद्योगों हेतु जी+3 बहुमंजिला संरचना में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है। इसमें सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कुल 80 यूनिट्स का आवंटन प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट के क्रियाशील होने पर 200 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से करीब 1000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में पहले ही चरण में 4200 करोड़ का निवेश प्रस्तावित

गोरखपुर में उद्यमियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गीडा द्वारा गोरखपुर के दक्षिणांचल में 6876 एकड़ में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में 800 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा रही है। अब तक अधिग्रहित भूमि में से दो औद्योगिक समूहों को जमीन दी गई है। इसमें अंबुजा सीमेंट की यूनिट के लिए अडानी ग्रुप को 46.63 एकड़ एवं श्रेयश डिस्टिलरी-एनर्जी लिमिटेड को 60.48 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इन दोनों आवंटन से इस औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण में ही 4200 करोड़ रुपये का निवेश एवं 6500 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन प्रस्तावित है।

व्यापार मेला में बड़ी कंपनियों के साथ दिखेगा स्थानीय उत्पादों का जलवा

गीडा की तरफ से स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय व्यापार मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी कंपनियों के उत्पादों के साथ स्थानीय उत्पादों, खासकर ओडीओपी का जलवा देखने को मिलेगा। स्थानीय उत्पादों और ओडीओपी को बेहतर मंच देने के लिए अलग स्टाल होंगे। व्यापार मेला में कई सरकारी विभागों की विकास और जनकल्याण योजनाओं की प्रदर्शनी भी नजर आएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर के 103 कार्यों का होगा लोकार्पण व शिलान्यास

गीडा द्वारा विकसित किए जा रहे विभिन्न औद्योगिक सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 103 कार्यों (लागत 404 करोड़ रुपये) का लोकार्पण और शिलान्यास भी गीडा दिवस पर सीएम योगी के हाथों प्रस्तावित है। इन कार्यों में सड़क, नाली, पुलिया व बिजली से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

