पूर्व मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश: इटवा में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में करें सहयोग

एक देश एक चुनाव व एसआईआर पर जोर

इटवा सिद्धार्थनगर। बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री डा0 सतीश द्विवेदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश भाजपा जनसंपर्क कार्यालय इटवा पर आयोजित एक बैठक में दिए गए। मंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों से अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली और सभी को सक्रियता से काम करने को कहा।

पूर्व मंत्री डा0 सतीश द्विवेदी ने इस दौरान ‘एक देश, एक चुनाव’ के विचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में एक चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का सही होना आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के साथ लगातार संपर्क में रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मतदाता सूची में कोई भी पात्र नाम छूटने न पाए।

पूर्व मंत्री डॉ द्विवेदी ने कहा कि इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और मतदाता सूचियों को अपडेट करना है एवं चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश में शुरू मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय रहते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का काम करेंगे।

पूर्व मंत्री डॉ द्विवेदी ने कहा कि विशेष रूप से नए मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जाए। बूथ समितियां, स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाकर मतदाता सूची के संशोधन, नाम जोड़ने, सुधार और विलोपन की प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दें।

इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष विकास जायसवाल, जिला मंत्री भाजपा कृष्णा मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीप नारायण त्रिपाठी, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित दुबे, गुड्डू यादव, संजय मिश्रा, अमित मिश्रा, पप्पू गौंड, टाइगर पटेल, मनोज यादव, रमाकांत यादव, सदानंद शुक्ला व

कन्हैया विश्वकर्मा सहित भाजपा पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।