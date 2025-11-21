राठ रोड के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर: नोटिस के बाद भी अतिक्रमण न हटाने वालो के कब्जे हुए ध्वस्त

उरई (जालौन)। शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया। नगर पालिका उरई और प्रशासन की संयुक्त टीम ने राठ रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए सड़क किनारे बनाए गए अवैध ढांचे, टीन शेड, दुकानें, ठेले और होर्डिंग पर बुलडोजर चलवाया। कार्रवाई से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया।

नगर पालिका उरई की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से दुकानें और शेड खड़े कर लिए गए थे, जिससे न सिर्फ सार्वजनिक मार्ग बाधित हो रहा था, बल्कि यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब कब्जाधारियों ने जगह खाली नहीं की तो प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर पहले अंतिम नोटिस दिखाया और सामान हटाने का निर्देश दिया।

निर्देशों का पालन न करने पर अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया। सड़क किनारे रखे सामान को भी हटाकर मार्ग को खाली कराया गया। किसी भी प्रकार के विरोध और विवाद की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि नगर पालिका की भूमि, सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति बिना अनुमति दुकान स्थापित करता है या होर्डिंग लगाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभियान के बाद राठ रोड पर यातायात सुगम हुआ और अव्यवस्था में कमी दिखाई दी। इस अभियान के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, ईओ रामअचल कुरील, टीएस गणेश गौतम सहित नगर पालिका के कर्मचारी एवं पुलिस बल मौजूद रहा।