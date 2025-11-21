दिव्यांग बच्चों के तहसील स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

बच्चों के हौसले के आगे दिव्यांगता कोई चुनौती नहीं

उसका बाजार सिद्धार्थनगर। दिव्यांग बच्चों के तहसील स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को पूर्व माध्यमिक विद्यालय उसका बाजार के मैदान में हुआ। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हेमंत जायसवाल ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिव्यांग छात्राओं ने सुषमा पांडेय के इशारे पर स्वागत गीत की शानदार प्रस्तुति कर बता दिया कि उनके हौसले के आगे दिव्यांगता कोई चुनौती नही है।

खेल प्रतियोगिताओं में भी बच्चों ने अपना दमखम दिखाया। बालिका वर्ग के जलेबी कूद में नौगढ़ की अंशिका प्रथम, चकोरी द्वितीय, उसका की महक तृतीय रही। जलेबी दौड़ बालक वर्ग में विक्की जोगिया प्रथम, अतुल गुप्ता उसका द्वितीय, अनुराग लोटन तृतीय रहे। चम्मच दौड़ बालक वर्ग कान्हा उसका प्रथम, संदेश उसका द्वितीय, देवाशीष लोटन तृतीय रहे। बालिका वर्ग चम्मच दौड़ अंजू उसका प्रथम, सलोनी बर्डपुर द्वितीय, शिवानी लोटन तृतीय रही। कुर्सी दौड़ में उसका की आजोरी, वैष्णवी व मयूरी क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय रही।

रस्सा कसी बालक वर्ग में भोला, अमरजीत, शिवा, अनिक, अनुराग, अखिलेश की टीम विजेता बनी। रस्साकसी बालिका वर्ग अमीना, रोशनी, अंजू, मयूरी, अंशिका, अर्चिता की टीम विजई हुई। हेमंत जायसवाल ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को बिना भेदभाव के समान अवसर देना चाहिए, इससे इनकी प्रतिभा, रुचि व योग्यता परखने में मदद मिलती है।

जो इनके भविष्य को सुगम बनने में सहायक होगा। क्रीड़ा प्रतियोगिता में निर्णायक ब्लॉक व्यायाम शिक्षक बृजेश वर्मा, सुभाष जायसवाल, रितेश यादव, उमेश चंद्र रहे। शिवपाल सिंह, हरिशंकर सिंह, अभय श्रीवास्तव ने बच्चों को पुरस्कृत किया। विनोद मिश्रा, प्रद्युमन सिंह, पुलकित अग्रहरि, अखिलेश मिश्रा, अतुल वर्मा, प्रदीप सिंह, राकेश चौधरी, अजय भारती, खुर्शीद, राघवेंद्र प्रताप, सतीशचंद्र आदि मौजूद रहे।