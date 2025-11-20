नशेड़ी युवक ने ट्रेन के आगे खुद कर किया खुदकुशी

गोरखपुर । सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगियाकोल निवासी एक 30 वर्षीय युवक नशे की हालत में ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मिली जानकारी से थाना क्षेत्र के जोगियाकोल निवासी आलम पुत्र असगर अली 30 वर्ष जो शराब पीने का आदी था। वह पेंट पालिस का कार्य करता था। बुधवार को सुबह 6 बजे के करीब घर से निकला था। और रास्ते में कही शराब पीलिया।

इसके बाद वह सीहापार ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा। सुबह 8 बजे के करीब गोरखपुर से खलीलाबाद की तरफ जा रही ट्रेन के आगे कूद कर खुदखुशी कर लिया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक को शादी करीब 10 वर्ष हुई थी। उसी दौरान पत्नी इसे छोड़ कर कही और चली गई थी। मृतक तीन भाईयो में दूसरे नंबर का था।

इस संदर्भ में थानेदार महेश कुमार चौबे ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाई की जायेगी।