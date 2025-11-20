Thursday, November 20, 2025
बच्चों ने जीते गोल्ड और सिल्वर मेडल्स

सिद्धार्थनगर। सदर ब्लाक नौगढ़ की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में बच्चों ने जोरदार प्रदर्शन कर मंगलवार को गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीते। स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न कार्यक्रम में दौड़, लंबी कूद और खो-खो की प्रतियोगिताओं में प्राथमिक विद्यालय सनई लंगड़ी, पटनी जंगल, गोंसाईपुर और चिल्लेदर्रा ग्रांट की टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर तालियां और मेडल्स अपने नाम किए।

कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और देशभक्ति पूर्ण गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया।‌

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित ज़िला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव ने बच्चों को नियमित खेल अभ्यास करने हेतु अभिप्रेरित किया।‌

खंड शिक्षा अधिकारी रामकुमार सिंह एवं महेंद्र प्रसाद ने विजेता बच्चों को बधाई देते हुए जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी रहने हेतु अभिप्रेरित किया।‌

नियाज़ कपिलवस्तुवी के संचालन में संपन्न कार्यक्रम में उपेन्द्र नाथ उपाध्याय, सीमा द्विवेदी, सत्येन्द्र गुप्ता, माहेश्वरी पाठक, रमेशचन्द्र, धर्मेन्द्र चौधरी, दीपेंद्र पांडेय, राकेश पाण्डेय, आरती चौधरी, दिव्या जायसवाल, सुभाष वरूण, अशोक कुमार, मदनलाल, अनिल पाण्डेय आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

