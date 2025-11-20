ब्लाक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न

इटावा। इकदिल में मेरा युवा भारत केंद्र इटावा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकास खण्ड बढ़पुरा की ब्लाक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कंपोजिट विद्यालय इकदिल में किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार अन्नू गुप्ता ने फीता काट कर शुभारंभ किया विशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित नगर पंचायत इकदिल की अध्यक्ष श्रीमती साधना दोहरे,पिंकू गोयल ने विजेता टीम व उप विजेता टीम के खिलाडियों को सम्मानित किया।कार्यक्रम का संचालन डॉ.सुशील सम्राट संयोजक ने किया।

मेरा युवा भारत केंद्र की जिला युवा अधिकारी सोनिका चंद्रा के निर्देशन में प्रतियोगितायें आयोजित की गयीं। वालीबॉल प्रतियोगिता,कबड्डी में कंपोजिट विद्यालय इकदिल विजेता रही व इकदिल बी उप विजेता रही। 200 मीटर दौड़ में राखी प्रथम व सुनैना द्वितीय रहीं। 400 मीटर दौड़ में अमन प्रथम व सचिन द्वितीय रहे।बेडमिंटन में डेलिशा प्रथम व रिया द्वितीय रहीं।रेफरी की भूमिका वेद प्रकाश व नृपेंद्र चतुर्वेदी ने निभाई।इस मौके पर भाजपा के जिला महामन्त्री प्रशांत राव चौबे,जिला मंत्री राहुल राजपूत,जिला मंत्री जितेंद्र गौड़, लेखाकार श्रवण कुमार बाथम,मनोज तिवारी,जौली शाक्य,राहुल तिवारी, अनुराग राजपूत,अनुभव राजपूत,ईशू वर्मा आदि उपस्थित रही।