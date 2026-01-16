BMC Election Exit Poll: बीएमसी का किंग कौन, तीन एग्जिट पोल में किसका पलड़ा भारी?

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। तीन अलग-अलग एग्जिट पोल्स के अनुसार, यह गठबंधन सत्ता की दौड़ में आगे है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की मनसे को मराठा व मुस्लिम वोटों का फायदा मिल सकता है। युवा और महिला मतदाता भी बीजेपी के पक्ष में झुके नजर आ रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते।

कहां पिछड़ा उद्धव-राज ठाकरे का गठबंधन?

एग्जिट पोल्स का कहना है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एकजुट शिवसेना (UBT) और मनसे को मराठा और मुस्लिम वोटों का फायदा मिल सकता है। वहीं, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मतदाताओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी का समर्थन किया है।

रुझानों के मुताबिक, युवा मतदाता और महिलाएं भी इस बार बीजेपी के पक्ष में झुकी नजर आ रही हैं। हालांकि, यह भी साफ किया गया है कि एग्जिट पोल हमेशा सही साबित हों, ऐसा जरूरी नहीं है।

एग्जिट पोल के मुताबिक, किसको कितनी सीट?

जेवीसी (JVC) एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी को 138 सीटें मिल सकती हैं जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की मनसे को मिलाकर 59 सीटें मिलने का अनुमान है। इस सर्वे में कांग्रेस को 23 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है।

एक्सिस माई इंडिया (Axis My India) का अनुमान है कि बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को मिलाकर 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, शिवसेना (UBT) गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

सकल (Sakal) एग्जिट पोल के मुताबिक, बीजेपी और शिवसेना को 119 सीटें, जबकि शिवसेना (UBT) को 75 सीटें मिल सकती हैं। इस पोल में कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना नहीं जताई गई है।