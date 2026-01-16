Friday, January 16, 2026
spot_img
HomeBusinessBharat Coking Coal IPO Listing Date: क्या आज होगी भारत कुकिंग कोल...
BusinessSlider

Bharat Coking Coal IPO Listing Date: क्या आज होगी भारत कुकिंग कोल IPO की लिस्टिंग, हो जाएगा इंतजार खत्म?

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
60

भारत कोकिंग कोल इंडिया (BCCL) IPO की लिस्टिंग महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के कारण 16 जनवरी से टालकर अब 19 जनवरी कर दी गई है। निवेशकों को अब तीन और दिन इंतजार करना होगा। आईपीओ को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, जिसमें 1,071 करोड़ रुपये के इश्यू के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं। इसका जीएमपी ₹14 है, जिससे लिस्टिंग पर ₹37 प्रति शेयर की उम्मीद है।

कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल इंडिया IPO की लिस्टिंग कब होगी? यह सवाल सभी आम निवेशकों में उठ रहा है। इसके पीछे की वजह महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनावों का कारण है। लोग यह जानना चाहते हैं कि चुनाव की वजह से जो डेट पहले तय थी वही रहेगी या इसमें बदलाव होगा। ऐसे में हम यहां आपकी इस दुविधा को दूर कर रहे हैं

दरअसल महाराष्ट्र में लोकल चुनाव की वजह से कोकिंग कोल की लिस्टिंग आज के लिए टाल दी गई है। निवेशकों को अब स्टॉक एक्सचेंजों पर इसके लिस्ट होने के लिए तीन और दिन इंतजार करना होगा। इसके पहले कंपनी ने 16 जनवरी को स्टॉक को लिस्ट करने की योजना बनाई थी।

कंपनी ने 14 जनवरी को अलॉटमेंट को अंतिम रूप देने, 15 जनवरी को रिफंड शुरू करने की बात कही थी। यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के कारण 15 जनवरी को शेयर बाजार बंद थे।

भारत कोकिंग कोल इंडिया IPO लिस्टिंग कब होगी?

बदले हुए कार्यक्रम के तहत, आईपीओ अलॉटमेंट 14 जनवरी को अपरिवर्तित रहेगा। हालांकि, रिफंड की प्रक्रिया अब 16 जनवरी से शुरू की जाएगी, जबकि लिस्टिंग की तारीख 19 जनवरी है।

सदस्यता के प्रति सबसे मजबूत प्रतिक्रियाओं में से एक

1,071 करोड़ रुपये के आईपीओ को जबरदस्त मांग देखने को मिली, जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे अधिक सब्सक्राइब किए गए आईपीओ में से एक बन गया। निवेशकों ने 23 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर 50.93 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोली लगाई।

इस इश्यू ने भागीदारी के मामले में एक नया बेंचमार्क भी स्थापित किया, जिसमें 90.31 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सहायक कंपनी में खुदरा और संस्थागत निवेशकों दोनों की मजबूत रुचि को दर्शाता है।

जीएमपी से जानें लिस्टिंग के दिन कितनी होगी कमाई?

भारत कोकिंग कोल आईपीओ वर्तमान में 14 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर बिक रहा है, जो निर्गम मूल्य की ऊपरी सीमा से लगभग 61% अधिक है। जीएमपी रुझानों के आधार पर, शेयर की अनुमानित लिस्टिंग कीमत लगभग 37 रुपये प्रति शेयर है।

मजबूत जीएमपी सकारात्मक भावना और लिस्टिंग लाभ की उम्मीदों को दर्शाता है, लेकिन निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अनौपचारिक संकेतक हैं। वास्तविक लिस्टिंग प्रदर्शन बाजार की स्थितियों और डेब्यू के दिन की मांग पर निर्भर करेगा।

(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

Previous article
BMC Election Exit Poll: बीएमसी का किंग कौन, तीन एग्जिट पोल में किसका पलड़ा भारी?
Next article
उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 3 में से 1 लड़की घरेलू एवं यौन हिंसा की शिकार, शोध में चौंकाने वाला तथ्य आए सामने
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved