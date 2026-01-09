ऐदलपुर में 330 जरूरतमंदों को वितरित किए गए कंबल

उरई (जालौन)।कड़ाके की ठंड में निर्धनों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एसआरजेडी फाउंडेशन की ओर से ऐदलपुर गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। फाउंडेशन के डायरेक्टर मुकेश वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस मानव सेवा कार्यक्रम में कुल 330 जरूरतमंद, असहाय व गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए।कार्यक्रम के तहत गांव में विशेष कैंप लगाया गया, जहां चिन्हित लाभार्थियों को कंबल दिए गए।

फाउंडेशन की टीम ने ऐसे लोगों के घर भी पहुंचकर कंबल वितरित किए, जो किसी कारणवश कैंप तक नहीं आ पाए।डायरेक्टर मुकेश वर्मा ने बताया कि एसआरजेडी फाउंडेशन हर वर्ष ठंड के मौसम में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करता है, ताकि कोई व्यक्ति ठिठुरन से परेशान न हो। उन्होंने कहा कि संस्था समाज के कमजोर वर्गों की मदद के साथ शिक्षा और अन्य समाजसेवी कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।कंबल पाकर ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान झलक उठी। स्थानीय निवासियों ने फाउंडेशन की इस पहल को सराहनीय बताया और संस्थान के प्रति आभार जताया।