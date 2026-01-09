Friday, January 9, 2026
spot_img
HomeMarqueeऐदलपुर में 330 जरूरतमंदों को वितरित किए गए कंबल
MarqueeUttar PradeshOther

ऐदलपुर में 330 जरूरतमंदों को वितरित किए गए कंबल

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
61

उरई (जालौन)।कड़ाके की ठंड में निर्धनों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एसआरजेडी फाउंडेशन की ओर से ऐदलपुर गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। फाउंडेशन के डायरेक्टर मुकेश वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस मानव सेवा कार्यक्रम में कुल 330 जरूरतमंद, असहाय व गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए।कार्यक्रम के तहत गांव में विशेष कैंप लगाया गया, जहां चिन्हित लाभार्थियों को कंबल दिए गए।

फाउंडेशन की टीम ने ऐसे लोगों के घर भी पहुंचकर कंबल वितरित किए, जो किसी कारणवश कैंप तक नहीं आ पाए।डायरेक्टर मुकेश वर्मा ने बताया कि एसआरजेडी फाउंडेशन हर वर्ष ठंड के मौसम में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करता है, ताकि कोई व्यक्ति ठिठुरन से परेशान न हो। उन्होंने कहा कि संस्था समाज के कमजोर वर्गों की मदद के साथ शिक्षा और अन्य समाजसेवी कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।कंबल पाकर ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान झलक उठी। स्थानीय निवासियों ने फाउंडेशन की इस पहल को सराहनीय बताया और संस्थान के प्रति आभार जताया।

Previous article
गौवंश संरक्षण के प्रति संवेदनशील पहल, डीएम ने गौशाला पहुंचकर पहनाए काऊ कोट
Next article
आईजीआरएस में हमीरपुर का उत्कृष्ट प्रदर्शन, जिलाधिकारी धनश्याम मीना के नेतृत्व में प्रदेश में सातवां स्थान
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved