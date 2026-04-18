Saturday, April 18, 2026
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भाजपा का सम्मेलन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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महिलाओं को जागरूक करने पर जोर

महराजगंज। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घुघली ब्लॉक सभागार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विधानसभा स्तरीय नारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने के प्रति जागरूकता फैलाना रहा।

मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. फरीदा ईरम ने कहा कि भाजपा ने सदैव महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मातृत्व वंदना योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है।

विशिष्ट अतिथि सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस अधिनियम की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सम्मेलन में कई महिला पदाधिकारी उपस्थित रहीं।

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