Bharat Bhhagya Viddhaata: कौन हैं अंजलि कुल्थे? 26/11 हमले की हीरो ने दी Kangana Ranaut के किरदार को प्रेरणा

Kangana Ranaut ने भारत भाग्य विधाता में अंजलि कुल्थे का किरदार निभाया है जिन्होंने 26/11 हमले के दौरान 20 प्रेग्नेंट महिलाओं को बचाया था।

कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जिसमें मुंबई के कामा हॉस्पिटल की नर्स अंजलि कुल्थे की कहानी दिखाई जा रही है, जिन्होंने 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान 20 गर्भवती महिलाओं की जान बचाने में मदद की थी।

यह फिल्म 26 नवंबर, 2008 की रात की एक ऐसी घटना को सामने लाएगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं; उस रात मुंबई में CST रेलवे स्टेशन और ताज होटल जैसी अहम जगहों पर हमले के बाद आतंकवादी हॉस्पिटल में घुस आए थे।

20 प्रेग्नेंट महिलाओं को बचाया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब यह खबर आई कि CST पर हमला करने वाले आतंकवादी कामा अस्पताल की ओर बढ़ रहे हैं, तब कुल्थे वहां ड्यूटी पर थीं। एक आम शिफ्ट के तौर पर शुरू हुई यह स्थिति जल्द ही इमारत के अंदर मौजूद मरीजों की सुरक्षा की लड़ाई में बदल गई।

कुल्थे ने गोली चलने की आवाज सुनी और बाद में देखा कि सुरक्षाकर्मियों को गोली मारने के बाद आतंकवादी अस्पताल परिसर में घुस आए हैं। अफरा-तफरी मचने पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने वार्ड से 20 गर्भवती महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें एक छोटी सी पैंट्री में पहुंचा दिया।

लाइटें बंद कर दी गईं, मोबाइल फोन साइलेंट कर दिए गए और बाहर हमला जारी रहने के दौरान औरतें अंधेरे में चुपचाप बैठी रहीं। कुल्थे ने अपने मरीजों को नहीं छोड़ा। जब अस्पताल में खतरा मंडरा रहा था, तब वह उनके साथ रहीं और उन्हें शांत रखने की कोशिश की।

अंजलि कुल्थे ने गर्भवती महिलाओं को कैसे बचाया

संकट तब और बढ़ गया जब हाई-रिस्क वाली एक मरीज, जिसे हाइपरटेंशन था, को हमले के दौरान लेबर पेन शुरू हो गया। अस्पताल के अंदर गोलीबारी की वजह से डॉक्टर सुरक्षित रूप से वार्ड तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तब कुल्थे ने मोर्चा संभाला। वह महिला को लेबर रूम तक ले गईं; सीढ़ियों पर सावधानी से चढ़ते हुए और दीवार से सटकर चलती रहीं। अगली सुबह, महिला ने एक बच्ची को सुरक्षित जन्म दिया। कुल्थे ने बाद में बताया कि बच्ची का नाम ‘गोली’ रखा गया, ताकि उसके जन्म के समय की उस डरावनी रात की याद बनी रहे।

कंगना रनौत ने निभाया है कुल्थे का किरदार

‘भारत भाग्य विधाता’ (Bharat Bhhagya Viddhaata) में कंगना रनौत ने कुल्थे का किरदार निभाया है और यह फिल्म 26/11 हमलों के दौरान आम भारतीयों द्वारा दिखाए गए साहस पर केंद्रित है। यह फिल्म ऐसे समय में आ रही है जब 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद इन हमलों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।

इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और देश पर इनका गहरा असर पड़ा था। ‘भारत भाग्य विधाता’ ने 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दी है।