Monday, December 8, 2025
एक सप्ताह पहले चोरों ने एक मकान को बनाया था अपना निशाना, पुलिस नहीं दर्ज की अभी तक रिपोर्ट

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
पीड़ित ने एसडीएम से की फरियाद, रिपोर्ट दर्ज करने को दिए निर्देश

संग्रामपुर थाना क्षेत्र के खौपुर बुजुर्ग गांव में 30 नवंबर की शाम लाखों रुपए के आभूषण और नकदी की चोरी हो गई थी।

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं।

यह घटना दौलतराम जायसवाल के घर में 30 नवंबर की शाम करीब 6 बजे हुई, उस समय घर की सदस्य कमला जायसवाल कुछ देर के लिए बाहर गई थीं। जब वह लौटीं, तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा और कमरों के ताले टूटे हुए थे। घर के अंदर आलमारी और बक्से अस्त-व्यस्त पड़े थे।

दौलतराम जायसवाल ने बताया कि चोर घर से लगभग लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और करीब 6 हजार रुपये नकट लेकर फरार हो गाए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

उन्होंने पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए मांग की कि एफआईआर दर्ज कर चोरी का खुलासा किया जाए। पीड़ित की शिकायत को संपूर्ण समाधान दिवस में रखने के बाद उपजिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
