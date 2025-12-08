मण्डलायुक्त ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में सुनीं समस्याएं

डीएम व एसपी ने सदर तहसील में अधीनस्थों को दिये निर्देश

भूमि विवादों में राजस्व व पुलिल की संयुक्त टीम मौके पर जाकर करायें निस्तारण

कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया, शेष शिकायतें अधिकारियों को सौंपकर त्वरित निस्तारण के दिये निर्देश

ललितपुर। शनिवार को सदर तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान मण्डलायुक्त झांसी मण्डल बिमल कुमार दुबे, जिलाधिकारी सत्य प्रकाश व पुलिस अधीक्षक मो.मुश्ताक ने शहर व ग्रामीण अंचलों से आये फरियादियों की शिकायतों को सुना और मौके पर कई शिकायतों का निस्तारण भी कराया। उन्होंने एक-एक कर शिकायकर्ताओं को अपने पास बुलाया और उनकी पूरी बात सुनकर सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को अवगत कराया और शिकायती पत्र सौंपते हुए निर्देशित किया कि मौके पर जाकर समस्या का निस्तारण कराना सुनिश्चत करें।

मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यहां पर अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद सम्बंधी आती हैं, इन शिकायतों में राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर स्थलीय सत्यापन करे और निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें। शहर के एक शिकायतकर्ता ने वार्ड नं. 10 में गली में विद्युत पोल शिफ्ट कराने की शिकायत दी, जिस पर अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय को बुलाकर निर्देश दिये गए कि वे मौक पर जाकर स्थिति का जायजा लें और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अवगत करायें।

शहर के ही राजपूत कॉलोनी निवासी विन्द्रावन ने कोर्ट पर मामला विचाराधानी होने के बावजूद उनकी जमीन पर विपक्षियों द्वारा किये जा रहे निर्माण को रोकने हेतु शिकायती पत्र दिया, जिस पर राजस्व व पुलिस अधिकारियों को स्थल पर जाकर दोनो पक्षों के बीच आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के निर्देश दिये। इसी प्रकार ग्राम जीरोन निवासी वृद्धा ऊषा ने भी उनके मकान पर विपक्षियों द्वारा जबरन कब्जा करने की शिकायत की, मण्डलायुक्त ने वृद्ध महिला को अपने समीप बुलाकर उनकी पूरी बात सुनी और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिकायतकर्ता के साथ जाकर प्रकरण का निस्तारण करायें। शहर की शिकायतकर्ता गीता के द्वारा लगभग 6 माह पूर्व पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना का फार्म भरने व सभी दस्तावेज जमा करने के बावजूद अभी तक लाभ न मिलने की शिकायत की, जिस पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को लम्बित आवेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये।

इसी प्रकार ग्राम सिवनीखुर्द निवासी दिव्यांग शिकायतकर्ता मेहरवान सिंह ने ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को प्रकरण की जांच कर दिव्यांग को लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये गए। ग्राम बिरधा निवासी गौरीशंकर दुबे ने नाली निर्माण को लेकर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर खण्ड विकास अधिकारी बिरधा को बुलाकर स्थलीय निरीक्षण करने व वस्तुस्थिति के आधार पर ग्राम पंचायत से निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान कई शिकायतकर्ताओं ने जाखलौन पम्प कैनाल से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न होने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिशासी अभियंता को बुलाकर नाराजगी व्यक्त की और तत्काल जेई को भेजकर सम्पूर्ण समाधान दिवस समाप्त होने से पहले शिकायत का निस्तारण कराकर अवगत कराने के निर्देश दिये। अधिकारियों की त्वरित कार्यवाही से फरियादियों ने संतोष व्यक्त किया और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की प्रशंसा भी की। इस दौरान सीएमओ, एसडीएम सदर, एडीएफओ, पीडी डीआरडीए, डीडीओ, डीपीआरओ, डीआईओएस, डीएसओ, समाज कल्याण अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, ईओ नगर पालिका सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में इतनी शिकायतें हुयीं प्राप्त तहसील ललितपुर में कुल 54 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व विभाग के 26, पुलिस विभाग के 06, विद्युत के 08, विकास विभाग का 01 तथा अन्य विभागों के 13 प्रार्थना पत्र शामिल हैं, जिनमें से 05 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। तहसील तालबेहट में कुल 62 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व के 08, विकास के 06, पुलिस के 27, विद्युत के 03, पूर्ति 09 तथा अन्य विभागों के 09 प्रार्थना पत्र शामिल हैं, जिनमें से 09 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कराया गया।

तहसील मड़ावरा में कुल 10 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व के 03, पुलिस के 03, सिंचाई के 02 तथा अन्य विभागों के 02 प्रार्थना पत्र शामिल हैं, जिनमें से 02 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। तहसील महरौनी में कुल 14 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व के 02, पुलिस के 05, पूर्ति के 03, विद्युत का 01, नगर पंचायत के 02 तथा अन्य विभाग का 01 प्रार्थना पत्र शामिल हैं, जिनमें से 01 शिकायत का मौके पर निस्तारण कराया गया। तहसील पाली में कुल 07 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व के 04, पुलिस के 02 तथा अन्य विभाग का 01 प्रार्थना पत्र शामिल है, जिनमें से 01 शिकायत का मौके पर निस्तारण कराया गया।