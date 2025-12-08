आठवीं एकलव्य ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में ग्वालियर बना ओवरऑल चैंपियन

इटावा। एकलव्य शूटर अकैडमी द्वारा आयोजित तीन दिवसीय आठवीं एकलव्य ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश और आसपास के क्षेत्र के 100 से अधिक निशानेबाजों ने हिस्सा लिया इनमें कानपुर लखनऊ ग्वालियर औरैया फर्रुखाबाद आगरा इटावा सहित कई जनपद के खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

समापन समारोह में पान कुंवर इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर कैलाश चंद्र यादव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक और ट्रॉफियां प्रदान की उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता युवा निशानेबाजों के लिए बड़ा मंच साबित हो रही है, और भविष्य की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है।इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी संजीव जैन राघवेंद्र चौहान राष्ट्रीय कवि अवनीश त्रिपाठी, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज अनिल कुमार पाल तथा एक्लव्य शूटर अकादमी के संचालक एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल तोमर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों के उत्साह और आयोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था की सराहना की।प्रतियोगिता के परिणाम में ग्वालियर की टीम में सर्वाधिक पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया वहीं वही कानपुर की टीम दूसरे स्थान पर रही लखनऊ की टीम तीसरे स्थान पर रही। एकलव्य शूटर अकादमी द्वारा आयोजित चैंपियनशिप प्रदेश में निशानेबाजी खेल को नई दिशा देने,युवा प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने के लिए खेल भावना को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अत्यंत सफल सिद्धहुई।प्रतियोगिता की सफलता में दीपेंद्र राठौर रोहित यादव प्रांजुल माथुर,सुशांत यादव ,रोहिणी राठौर की भूमिका महत्वपूर्ण रही।खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और तकनीकी सजा प्रदान करें विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा।