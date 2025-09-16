विधायक की अध्यक्षता में हुई स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के सफल क्रियान्वयन हेतु बैठक

सिद्धार्थनगर। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा 2025 के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विधायक बांसी जय प्रताप सिंह की अध्यक्षता एवं सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौरव श्रीवास्तव की उपस्थिति में सोमवार को बैठक सम्पन्न हुई।

विधायक बांसी जय प्रताप सिंह ने कहा कि कूड़ा प्रबन्धन की व्यवस्था हो। आरआरसी सेन्टर का क्रियाशील हो। गीला कूड़ा तथा सूखा कूड़ा अलग-2 करने हेतु डस्टविन की रखवाये। इसके साथ ही लोगो को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें।

सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करे। नियमित साफ-सफाई हो। नालों की साफ-सफाई हो। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि लोगो को स्वच्छता के प्रति जागरूक करे।17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता सेवा पखवाड़ा को सफल बनाये।

इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेष कुमार, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, एलबीसी पुरूषोत्तम लाल श्रीवास्तव, व अन्य उपस्थित रहे।