ट्रेनों का संचालन व पुलिस उत्पीड़न चालान पर विधिवत चर्चा की ग

ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालक समिति उप्र का 38 वां वार्षिक महाधिवेशन का आयोजन

आजमगढ़। जिले के नेहरू हाल सभागार में ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का 38वां वार्षिक महाधिवेशन आयोजित किया गया। जिसमें एआरटीओ अतुल कुमार यादव, प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी, आप प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, वाहन चालक कल्याण संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद यादव बतौर अतिथि शामिल हुए। समिति प्रदेश अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक के नेतृत्व में आए हुए अतिथियों को अंगवस्त्र व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया।

अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने पूर्व में संगठन द्वारा किए गए आंदोलन एवं उपलब्धियो पर चर्चा करते हुए कहा कि 10 सालों की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 20 साल की परमिट प्रदान कर दी। इस दौरान ऋण पर 10% वसूली चार्ज माफ करने सड़कों का चौड़ीकरण आंदोलन से आजमगढ़ जनपद विभिन्न नगरों के लिए लगभग 14 ट्रेनों का संचालन तथा पुलिस उत्पीड़न चालान आदि पर विधिवत चर्चा की गई। वही संगठन मंत्री शाहिद अहमद ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों के कागजात ठीक करा ले।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रभु नारायण पाण्डेय प्रेमी ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ेगी ऑटो चालक सड़क पर आंदोलन करने को बाध्य होगा। वही छोटेलाल और वीरेंद्र यादव ने प्रशासन से तत्काल ऑटो स्टैंड के लिए आह्वान किया। मुख्य अतिथि एआरटीओ ने दायरे में रहकर मदद के लिए कहा तो वही कार्यक्रम में सम्मिलित अन्य अतिथियों ने हो रहे अन्याय पर चिंता जताते हुए ऑटो चालकों के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान मुकेश लाल, शाहिद अहमद रियाज, अनिल कुमार, शनि गुप्ता, रामअवतार राम, रमेश, कमला, विंध्याचल शुक्ल, सुरेंद्र राम, गोवर्धन राम सहित बड़ी संख्या में ऑटो चालक सम्मिलित हुए।