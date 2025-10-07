Tuesday, October 7, 2025
रोजगार मिशन संबंधी बैठक डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई

इटावा। रोजगार मिशन संबंधी बैठक जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम रोजगार संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक प्रदेश में नौकरी चाहने वालों तथा कुशल श्रमिकों का पंजीकरण कराने हेतु विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए,जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके एवं बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके।उन्होंने कहा कि सभी व्यावसायिक शिक्षा,उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,निजी कम्पनियों तथा भर्ती अभिकरणों/प्लेसमेंट अभिकरणों एवं जिले के सभी नियोक्ताओं का एकीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाए।पोर्टल की वेबसाइट Rojgaarsangam.up.gov.in है।

उन्होंने कहा कि उ0प्र0रोजगार मिशन द्वारा संचालित विभिन्न क्रियाकलापों का जिलास्तर पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कराया जाए,जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय एवं अभ्युदय संस्था के बच्चों का पंजीकरण पोर्टल पर कराया जाए।उक्त बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार गौतम,सेवायोजन अधिकारी विकास मिश्रा,उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार,उप कृषि निदेशक आर0एन0 सिंह,प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार, समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

