Tuesday, October 7, 2025
एनसीसी से प्रशस्त होता है सैन्य सेवा का मार्ग : ले. कर्नल अभिषेक

समर्पण-अभिनंदन समारोह में एनसीसी कैडेट्स का हुआ सम्मान

गोरखपुर । राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) युवाओं को सैन्य सेवा के लिए प्रेरित करता है। युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देकर सैन्य सेवा से राष्ट्र सेवा का मार्ग प्रशस्त करता है। एनसीसी से जीवन में अनुशासन और लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प मिलता हैं।

यह बातें महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में 102 यूपी बटालियन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की तरफ से आयोजित समर्पण-अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक मान सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि कही। विशिष्ट अतिथि एमबीबीएस के प्राचार्य डॉ अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में संचालित एनसीसी में कैडेट्स निरंतर राष्ट्रीय शिविरों में प्रतिभाग कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं।

एसोसिएट एनसीसी आफिसर लेफ्टिनेंट (डॉ) संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के 33 कैडेट्स ने बी परीक्षा ए ग्रेड से उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। बी परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सभी कैडेट्स की मुख्य अतिथि ने स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मानित किया ।

रैंक सेरेमनी में प्रमुख रूप से सीनियर अंडर ऑफिसर सागर जायसवाल, अंडर ऑफिसर मोतीलाल, अंडर ऑफिसर अंशिका सिंह, अंडर ऑफिसर खुशी गुप्ता, अंडर ऑफिसर अभिषेक चौरसिया, सार्जेंट आशुतोष मणि त्रिपाठी, सार्जेंट विकास यादव, सार्जेंट निलेश यादव , सार्जेंट अतिका तिवारी, कॉर्पोरल अभिषेक मिश्रा, कॉरपोरल शिखर पांडेय, कॉरपोरल आलोक दीक्षित, लांस कॉरपोरल हर्षव साहनी, आंचल पाठक, अरुण विश्कर्मा, उजाला सिंह, गुड़िया कुशवाहा एवं अर्पिता राय को लांस कॉर्पोरल की जिम्मेदारी सौंपी गई।

समारोह में चार्ली टीम का अभिनंदन किया गया, ब्रावो एवं अल्फा टीम के कैडेट्स को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान किया गया।

